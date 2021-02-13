Туман прогнозируют в четырех областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

13 февраля в Кызылординской области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, днем местами 15-20 м/с. В Кызылорде 13 февраля ожидается туман.

13 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер южный, юго-восточный, днем местами 15-20 м/с. В Уральске 13 февраля ожидаются туман, гололед.

13 февраля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.

13 февраля в Атырауской области местами ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем местами 15-20 м/с. В Атырау 13 февраля ночью и утром ожидается туман.