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    19:03, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Туман прогнозируют в четырех областях Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    13 февраля в Кызылординской области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, днем местами 15-20 м/с. В Кызылорде 13 февраля ожидается туман.

    13 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер южный, юго-восточный, днем местами 15-20 м/с. В Уральске 13 февраля ожидаются туман, гололед.

    13 февраля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.

    13 февраля в Атырауской области местами ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем местами 15-20 м/с. В Атырау 13 февраля ночью и утром ожидается туман.


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