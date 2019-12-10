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Туман ожидается в трех регионах Казахстана 11 декабря

10 Декабря 2019 15:27
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Туман ожидается в трех регионах Казахстана 11 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в трех регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Ключевые слова: Нур-Султан, Акмолинская область, Костанайская область, Казгидромет,
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