Туман ожидается в трех регионах Казахстана 11 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в трех регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

11 декабря в Акмолинской области ожидаются на большей части туман, местами гололед.

В Кокшетау 11 декабря ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.

В Нур-Султане 11 декабря сохраняется туман. Вероятность шторма 90-95%.

11 декабря в Костанайской области ожидается туман.

В Костанае 11 декабря ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.