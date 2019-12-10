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Туман ожидается в трех регионах Казахстана 11 декабря
10 Декабря 2019 15:27
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в трех регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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11 декабря в Акмолинской области ожидаются на большей части туман, местами гололед.
В Кокшетау 11 декабря ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.
В Нур-Султане 11 декабря сохраняется туман. Вероятность шторма 90-95%.
11 декабря в Костанайской области ожидается туман.
В Костанае 11 декабря ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.
Ключевые слова: Нур-Султан, Акмолинская область, Костанайская область, Казгидромет,
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