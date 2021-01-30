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Туман ожидается в семи областях Казахстана

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
30 Января 2021, 02:15
Туман ожидается в семи областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Казгидромет».

30 января в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед. В Атырау 30 января ожидаются туман, гололед.

30 января в Актюбинской области местами ожидается туман. Ночью местами ожидается гололед, ветер юго-восточный, восточный 16 м/с.
Вероятность шторма 85-90%.

30 января в Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед. В Актау 30 января ночью и утром ожидается туман.

30 января в Акмолинской области местами ожидается туман.

30 января в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. В Уральске ночью и утром 30 января ожидается туман.
Вероятность шторма 85-90%.

30 января в Карагандинской области местами ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, местами 15-20 м/с.

30 января-2 февраля в Жамбылской области местами ожидается туман. 1-2 февраля местами ожидается гололед. В Таразе 30 января-2 февраля временами ожидается туман. 1-2 февраля временами ожидается гололед. 30 января-1 февраля ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с.


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