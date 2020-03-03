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Туман ожидается в ряде регионов страны 4 марта

3 Марта 2020 15:40
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Туман ожидается в ряде регионов страны 4 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Туман, сильный ветер и снег ожидается в ряде регионов страны 4 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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4 марта в Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер западный, юго-западный по северу области утром и днем местами порывы 15-18 м/с.

В Кокшетау ветер западный, юго-западный, утром и днем порывы 15 м/с.

Ночью 4 марта в Восточно-Казахстанской области ожидается снег, местами сильный. Местами туман, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный ночью местами 15-20 м/с.

4-5 марта в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Днем 5 марта местами ожидается низовая метель, гололед. Ветер западный, северо-западный местами 15-20 м/с.

В Петропавловске днем 4-5 марта ожидается ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидается туман.

В Кызылординской области местами ожидается туман. Местами сохраняется ветер северо-восточный, восточный 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами сохраняется ветер восточный 15-20 м/с.
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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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