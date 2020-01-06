Новости
Туман ожидается в ряде регионов Казахстана 7 января
6 Января 2020 16:43
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Туман ожидается в ряде регионов Казахстана 7 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Новости по темеСнег, метель и гололед: прогноз погоды на 7-9 января в Казахстане Неустойчивая погода будет в Казахстане 6 января Туман, гололед, метель – прогноз погоды в Казахстане на 5 января
В Нур-Султане сохраняется туман.
В Акмолинской области местами ожидается туман.
В Кокшетау ожидается туман.
В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед.
В Шымкенте ночью и утром временами ожидаются туман, гололед.
В Туркестане временами ожидаются туман, ночью гололед.
В Кызылординской области местами сохраняются туман, гололед.
В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Непогода в СКО: люди выезжают на трассу, невзирая на предупреждение спасателей
- Снег, метель и гололед: прогноз погоды на 7-9 января в Казахстане
- Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 6 января
- Неустойчивая погода будет в Казахстане 6 января
- Закрыт участок дороги: непогода вновь разыгралась в СКО
- Штормовое предупреждение объявили в трех регионах страны
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047