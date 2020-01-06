Туман ожидается в ряде регионов Казахстана 7 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Туман ожидается в ряде регионов Казахстана 7 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане сохраняется туман.

В Акмолинской области местами ожидается туман.

В Кокшетау ожидается туман.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед.

В Шымкенте ночью и утром временами ожидаются туман, гололед.

В Туркестане временами ожидаются туман, ночью гололед.

В Кызылординской области местами сохраняются туман, гололед.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед.