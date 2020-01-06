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Туман ожидается в ряде регионов Казахстана 7 января

6 Января 2020 16:43
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Туман ожидается в ряде регионов Казахстана 7 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Туман ожидается в ряде регионов Казахстана 7 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Нур-Султане сохраняется туман.

В Акмолинской области местами ожидается туман.

В Кокшетау ожидается туман.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед.

В Шымкенте ночью и утром временами ожидаются туман, гололед.

В Туркестане временами ожидаются туман, ночью гололед.

В Кызылординской области местами сохраняются туман, гололед.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед.


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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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