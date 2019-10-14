Туман ожидается в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

15 октябряв Мангистауской области местами ожидается туман.