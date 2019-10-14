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Туман ожидается в Мангистауской области

14 Октября 2019 17:05
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Туман ожидается в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Ключевые слова: Мангистауская область, Погода,
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