Туман ожидается 4 декабря в шести областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В шести областях страны объявлено штормовое предупреждение 4 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

4 декабря ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на юго-востокеобласти порывы 15-20 м/с.

4 декабря на западе, в центре Карагандинской области ожидается туман.

В г. Жезказган: ночью 4 декабря ожидается туман.

4 декабря на юго-востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный на северо-востоке области 15-20 м/с.

Ночью и утром 4 декабря на севере Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в горных районах 15-20 м/с.

4 декабря на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер южный, днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с. В г. Уральск: 4 декабря ночью и утром ожидается туман. Ветер южный, днем порывы 18 м/с.

4 декабря на юге Актюбинской области ожидается туман.