Туман ожидается 26 декабря на большей части Казахстана

26 Декабря 2022, 00:09

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 26 декабря 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

На большую часть территории Казахстана все еще будет сохранять свое влияние отрог Северо-западного антициклона, с которым ожидается погода без осадков. По республике ожидается туман, на юге и востоке РК – усиление ветра.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют штормовую погоду в трех областях Казахстана.