14 Октября 2022, 18:30

Туман ожидается 15 октября на западе и севере Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в трех областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

15 октября ночью и утром на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

В этот же день на севере Мангистауской области ожидается сильный дождь.

15 октября ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.

16-17 октября на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, силой 15-20 м/с, 17 октября порывы будут достигать 23 м/с.

Фото из открытых источников











