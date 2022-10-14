14 Октября 2022, 18:30
Туман ожидается 15 октября на западе и севере Казахстана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в трех областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».
15 октября ночью и утром на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.
В этот же день на севере Мангистауской области ожидается сильный дождь.
15 октября ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.
16-17 октября на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, силой 15-20 м/с, 17 октября порывы будут достигать 23 м/с.
Фото из открытых источников
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