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Туман, осадки и заморозки ожидаются в Казахстане

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
30 Сентября 2022, 23:41
Туман, осадки и заморозки ожидаются в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием северного антициклона на севере, юге, в центре Казахстана сохранится погода без осадков. Под влиянием атмосферных фронтов на западе страны пройдет дождь, на северо-западе и юго-востоке - дождь, снег, на востоке - снег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«По республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге - пыльная буря, на востоке – на дорогах гололедица. На большей части Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На севере и в горных районах Жамбылской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса», - говорится в сообщении синоптиков.

В Астане - переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 4-6 тепла.

В Алматы - переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 10-12 тепла.

В Шымкенте - переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 20-22 тепла.


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