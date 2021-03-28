Туман, осадки и усиление ветра прогнозируют синоптики в 10 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

28 марта в Актюбинской области местами ожидаются гололед, туман. В Актобе 28 марта ожидается гололед, ночью и утром туман.



Ночью 28 марта в Жамбылской области местами ожидается сильный дождь. 28-30 марта местами ожидаются туман, 29, 30 марта - местами гололед, 28 марта - местами гроза. 28-30 марта местами ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с. В Таразе 29, 30 марта ожидаются туман, 28 марта - гроза. 29, 30 марта - ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

28 марта в Павлодарской области местами ожидается туман. В Павлодаре 28 марта ожидается туман, гололед.

28 марта в Кызылординской области местами ожидается туман. Ветер северо-западный, западный утром и днем, местами 15-20 м/с. В Кызылорде 28 марта временами ожидается туман.

28 марта в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед. Ночью и утром местами низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью и утром, местами 15-20 м/с. В Кокшетау 28 марта ночью и утром ожидается туман.

28 марта в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северный, северо-западный, местами 15-20 м/с. В Костанае 28 марта ожидается гололед. Ветер северный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.

28 марта местами по Туркестанской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный 15-20, порывы 23м/с. В Туркестане 28 марта ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15- 20 м/с. В Шымкенте 28 марта ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

28 марта в Карагандинской области местами ожидаются гололед, низовая метель, туман. Ветер западный, северо-западный, местами 15-20 м/с. В Караганде 28 марта ожидается гололед. В Жезказгане 28 марта ожидается гололед.

28 марта в Северо-Казахстанской области ожидается на большей части снег. Местами ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 м/с. В Петропавловске 28 марта ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.







