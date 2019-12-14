Туман, низовая метель, гололед ожидаются в Казахстане 14 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ложбина Северного циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы сохраняют свое влияние на большей части республики, в связи с чем пройдут осадки, местами сильные (дождь, снег), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Отрог антициклона смещаясь в восточном направлении вызовет понижение температурного фона и прекращение осадков на западе, северо-западе и севере страны. Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, метель.

В Жамбылской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, низовая метель, гололед, в Павлодарской области ночью – ветер 18 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются гололед, метель, ночью – усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.