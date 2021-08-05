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Туман над Актау сняли на видео с птичьего полета
5 Августа 2021 10:44
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АКТАУ. КАЗИНФОРМ - «Нашествие» тумана на Актау сняли на видео. Автором видео стал местный путешественник и организатор экотуров по Мангыстау Сергей Хачатрян, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.
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Вечером 4 августа Сергей Хачатрян запечатлел с помощью квадрокоптера, как туман надвигается на город.
По информации Службы спасения, 5 августа в Мангыстауской области ожидается сильный туман.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит +23...+30°C.
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