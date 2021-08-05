Туман над Актау сняли на видео с птичьего полета

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - «Нашествие» тумана на Актау сняли на видео. Автором видео стал местный путешественник и организатор экотуров по Мангыстау Сергей Хачатрян, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Вечером 4 августа Сергей Хачатрян запечатлел с помощью квадрокоптера, как туман надвигается на город.

По информации Службы спасения, 5 августа в Мангыстауской области ожидается сильный туман.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит +23...+30°C.