Туман, метель, ветер: штормовое предупреждение объявили в четырех регионах РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в четырех регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
17 января в Кызылординской области местами сохраняется туман. Ветер юго-западный, утром и днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 95-100%.
17 января в Костанайской области ожидается метель. Местами ожидаются туман, гололед, утром и днем сильный снег. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Костанае 17 января ожидаются метель, гололед, ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
17 января в Акмолинской области ожидаются снег, метель. Днем местами гололед. Ветер юго-западный 15-20, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более.
В Нур-Султане 17 января временами снег, метель, днем гололед. Ветер юго-западный 15-20, временами порывы 25 м/с. Вероятность шторма 85-90%.
- Прощание с Ибрагимом Жангуразовым состоится 17 января в селе Ижевское Аршалынского района
- Алтай Кульгинов пригласил на работу в акимат участников Президентского кадрового резерва
- В торговых центрах Нур-Султана разъяснят изменения в Налоговом кодексе
- Алтай Кульгинов проконтролировал ход своевременной уборки и вывоза снега в столице
- В столице определили места проведения акции «Приемная на дороге» и «Приемная во дворах»
- Пожар в колодце теплотрассы в Рудном привел к гибели бездомного мужчины
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана