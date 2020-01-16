Туман, метель, ветер: штормовое предупреждение объявили в четырех регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в четырех регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

17 января в Кызылординской области местами сохраняется туман. Ветер юго-западный, утром и днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 95-100%.

17 января в Костанайской области ожидается метель. Местами ожидаются туман, гололед, утром и днем сильный снег. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Костанае 17 января ожидаются метель, гололед, ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

17 января в Акмолинской области ожидаются снег, метель. Днем местами гололед. Ветер юго-западный 15-20, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более.

В Нур-Султане 17 января временами снег, метель, днем гололед. Ветер юго-западный 15-20, временами порывы 25 м/с. Вероятность шторма 85-90%.