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Туман, метель, ветер: штормовое предупреждение объявили в четырех регионах РК

16 Января 2020 14:44
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Туман, метель, ветер: штормовое предупреждение объявили в четырех регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в четырех регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Ключевые слова: Нур-Султан, Акмолинская область, Костанайская область, Кызылординская область, Казгидромет, Погода,
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