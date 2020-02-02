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Туман, метель и гололед: штормовое предупреждение в трех регионах Казахстана
2 Февраля 2020 17:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казгидромет объявил штормовое предупреждение на 3 февраля в Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях, передает МИА «Казинформ».
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В Западно-Казахстанской области 3 февраля местами ожидаются туман, метель, гололед, ветер южный, юго-западный 15-20 м/с. В городе Уральске туман, гололед, ветер южный, юго-западный, порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
В Кызылординской области 3 февраля местами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма 90-100%
В Мангистауской области 3 февраля местами ожидается туман. Ночью местами гололед. Ветер юго-восточный, южный, днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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