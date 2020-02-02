Туман, метель и гололед: штормовое предупреждение в трех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казгидромет объявил штормовое предупреждение на 3 февраля в Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях, передает МИА «Казинформ».

В Западно-Казахстанской области 3 февраля местами ожидаются туман, метель, гололед, ветер южный, юго-западный 15-20 м/с. В городе Уральске туман, гололед, ветер южный, юго-западный, порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Кызылординской области 3 февраля местами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма 90-100%

В Мангистауской области 3 февраля местами ожидается туман. Ночью местами гололед. Ветер юго-восточный, южный, днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.