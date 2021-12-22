Туман, метель и гололед ожидаются 23 декабря в большинстве регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Туман, низовая метель и гололед ожидаются в большинстве регионов Казахстана 23 декабря. Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях и двух мегаполисах – в Нур-Султане и Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

23 декабря на западе, севере, в центре Карагандинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, в центре области порывы 15-20 м/с.

г. Караганда: 23 декабря ожидаются гололед, низовая метель.

г. Жезказган: 23 декабря ожидается гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 18 м/с.

Ночью 23 декабря на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, западный, ночью на севере, северо-востоке области порывы 15-20 м/с. г. Уральск: ночью 23 декабря ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, западный, ночью порывы 18 м/с.

23 декабря на северо-западе и юге Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, ночью на востоке, днем на юге области 15-20 м/с. г. Кокшетау: 23 декабря ожидается гололед.

23 декабря на севере и в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман. Сохраняется ветер северо-западный, западный, днем в центре области 15-20 м/с. г. Кызылорда: 23 декабря ожидается гололед. Ожидается ветер западный, днем порывы 15-20 м/с.

23 декабря на западе, севере Мангистауской области ожидаются туман, гололед. Ветер северный с переходом на восточный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с. г. Актау: 23 декабря ожидается гололед. Ветер северный с переходом на восточный, ночью порывы 15-18 м/с.

23 декабря на северо-западе и юге Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, ночью на востоке, днем на юге области 15-20 м/с.

г. Нур-Султан: 23 декабря временами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

23 декабря ночью и утром на востоке и юге Алматинской области ожидается туман. В районе Алакольских озер ветер юго-восточный, 17-22 м/с.

23 декабря на севере Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер западный, юго-западный, на западе области 15-20 м/с. г. Актобе: 23 декабря ожидается низовая метель.

23 декабря на севере, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

г. Шымкент: днем 23 декабря ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

г. Туркестан: утром и днем 23 декабря ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.