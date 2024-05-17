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    02:46, 17 Май 2024 | GMT +6

    Туман и заморозки прогнозируют на севере и востоке Казахстана

    Туман и заморозки
    Фото: Kazinform

    Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят 17 мая свое влияние на большую часть территории Казахстана  —  пройдут дожди с грозами, на юго-востоке и юго-западе — сильные дожди, град, шквал, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на севере, востоке, в центре страны — туман.

    Ночью на северо-востоке Акмолинской, Северо-Казахстанской, на севере Павлодарской области, области Абай, на востоке Восточно-Казахстанской областей ожидаются заморозки 1 градус.

    На юге Карагандинской, в центре области Улытау, на юге области Абай, Костанайской области, на северо-западе Атырауской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, на севере, востоке, в центре Кызылординской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской области, на востоке области Жетысу сохраняется высокая пожарная опасность.

    В пустынных районах Туркестанской области, в Урджарском районе области Абай сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Казгидромет Непогода
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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