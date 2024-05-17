Туман и заморозки прогнозируют на севере и востоке Казахстана

Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят 17 мая свое влияние на большую часть территории Казахстана — пройдут дожди с грозами, на юго-востоке и юго-западе — сильные дожди, град, шквал, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на севере, востоке, в центре страны — туман.

Ночью на северо-востоке Акмолинской, Северо-Казахстанской, на севере Павлодарской области, области Абай, на востоке Восточно-Казахстанской областей ожидаются заморозки 1 градус.

На юге Карагандинской, в центре области Улытау, на юге области Абай, Костанайской области, на северо-западе Атырауской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, на севере, востоке, в центре Кызылординской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской области, на востоке области Жетысу сохраняется высокая пожарная опасность.

В пустынных районах Туркестанской области, в Урджарском районе области Абай сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.