Туман и заморозки ожидаются в воскресенье в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В воскресенье в Северо-Казахстанской области прогнозируются неблагоприятные метеоусловия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», 19 сентября в регионе будет ветреным.

На большей части области пройдет дождь. Ночью на севере региона ожидается туман. Ветер северо-западный ночью со скоростью 9-14 метров в секунду, на юго-востоке области - 15-20 метров в секунду.

Днем скорость ветра достигнет 15-20 метров в секунду, порывы - 23-28 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов тепла, на западе области ожидаются заморозки 1 градус. Днем - 6-11 градусов тепла.

В Петропавловске в воскресенье будет облачно, пройдет дождь, ночью и утром туман. Порывы ветра – до 25 метров в секунду. Ночью – всего 2-4 градуса тепла, днем – 6-8 тепла.