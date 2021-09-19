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    23:00, 18 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Туман и заморозки ожидаются в воскресенье в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В воскресенье в Северо-Казахстанской области прогнозируются неблагоприятные метеоусловия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», 19 сентября в регионе будет ветреным.

    На большей части области пройдет дождь. Ночью на севере региона ожидается туман. Ветер северо-западный ночью со скоростью 9-14 метров в секунду, на юго-востоке области - 15-20 метров в секунду.

    Днем скорость ветра достигнет 15-20 метров в секунду, порывы - 23-28 метров в секунду.

    Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов тепла, на западе области ожидаются заморозки 1 градус. Днем - 6-11 градусов тепла.

    В Петропавловске в воскресенье будет облачно, пройдет дождь, ночью и утром туман. Порывы ветра – до 25 метров в секунду. Ночью – всего 2-4 градуса тепла, днем – 6-8 тепла.


    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Казгидромет
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