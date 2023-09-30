Туман и ветер: в 10 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в десяти регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

30 сентября ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

В области Абай ожидается туман. Ветер восточный с переходом на юго-западный на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской и Павлодарской областях ожидается туман.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с. 30 сентября-01 октября на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

На севере области Улытау ожидается гроза. 30 сентября на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Ночью и утром на севере, западе области ожидается туман.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на юге области порывы 15-20 м/с. 30 сентября на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза и туман.