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    18:43, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Туман и ветер: в 10 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

    МИА «Казинформ»
    Фото: МИА «Казинформ»

    Штормовое предупреждение объявлено в десяти регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет». 

    30 сентября ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

    В области Абай ожидается туман. Ветер восточный с переходом на юго-западный на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

    В Акмолинской и Павлодарской областях ожидается туман.

    В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с. 30 сентября-01 октября на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На севере Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

    На севере области Улытау ожидается гроза. 30 сентября на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

    На большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Ночью и утром на севере, западе области ожидается туман.

    На севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на юге области порывы 15-20 м/с. 30 сентября на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В горных районах Жамбылской области ожидается гроза и туман.

    Теги:
    Погода Казгидромет
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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