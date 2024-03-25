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    23:54, 24 Март 2024 | GMT +6

    Туман и ветер ожидаются в Казахстане 25 марта

    Туман
    Фото: Kazinform

    РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 25 марта, передает агентство Kazinform.

    — По прежнему с прохождениематмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, на севере — низовая метель, лишь на западе, юго-востоке страны погода преимущественно без осадков, — говорится в сообщении.

    По РК ожидается туман, усиление ветра до 15-20 м/с.

    Теги:
    Погода Казахстан Сильный ветер Казгидромет
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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