Туман и ветер ожидаются в Казахстане 25 марта

— По прежнему с прохождениематмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, на севере — низовая метель, лишь на западе, юго-востоке страны погода преимущественно без осадков, — говорится в сообщении.