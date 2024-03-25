23:54, 24 Март 2024 | GMT +6
Туман и ветер ожидаются в Казахстане 25 марта
РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 25 марта, передает агентство Kazinform.
— По прежнему с прохождениематмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, на севере — низовая метель, лишь на западе, юго-востоке страны погода преимущественно без осадков, — говорится в сообщении.
По РК ожидается туман, усиление ветра до 15-20 м/с.