Дождливая погода ожидается в Казахстане 25-27 апреля

Прогноз погоды по Казахстану на 25–27 апреля опубликовал «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

По данным синоптиков, под влиянием южного циклона c 25 по 27 апреля в южной половине страны, 25 апреля на северо-западе страны погода будет дождливой, на крайнем северо-западе в ночные часы прогнозируются осадки (дождь, снег). На юге и юго-востоке республики ожидаются сильные дожди, грозы, не исключены град, шквал. На остальной территорий, под влиянием отрога антициклона, все еще сохранится погода без осадков. По республике прогнозируется порывистый ветер, в ночные часы в северных и восточных регионах — туман.