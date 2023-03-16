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Туман и усиление ветра ожидаются в большинстве городов Казахстана

16 Марта 2023, 00:37
Туман и усиление ветра ожидаются в большинстве городов Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В большинстве городов Казахстана 16 марта синоптики прогнозируют ветер, гололед, низовую метель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, в восточной части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, вызванный прохождением ложбины северо-западного циклона и атмосферных фронтальных разделов. Здесь пройдут осадки в виде дождя и снега.

Западная половина Казахстана будет находиться под влиянием обширного антициклона. С ним ожидается ясная погода без осадков.

По республике ожидаются туман, усиление ветра, в северной половине страны - гололед, низовая метель, на юго-западе, западе – пыльная буря.

Ранее сообщалось, что 16-18 марта на востоке и юго-востоке страны ожидаются сильные осадки.

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