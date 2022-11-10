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    01:39, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Туман и снег ожидаются в Казахстане 10 ноября

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, 10 ноября в Казахстане сохраняется неустойчивая погода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «С прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, востоке, в горных районах юго-востока территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег. По республике ожидаются: на большей части – туман, на севере, востоке – гололед, на севере, востоке, в центре - усиление ветра с низовой метелью», - говорится в сообщении синоптиков.


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