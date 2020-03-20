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Туман и сильный ветер прогнозируют синоптики в Жамбылской области
20 Марта 2020 10:44
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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21 марта в Жамбылской области местами ожидается ветер юго-западный, западный, 15-20 м/с, утром и днем порывы 23-28 м/с. Местами ожидается туман.
В Таразе днем 21 марта ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
Ключевые слова: Жамбылская область, Казгидромет,
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