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Туман и сильный ветер прогнозируют синоптики в Жамбылской области

20 Марта 2020 10:44
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Туман и сильный ветер прогнозируют синоптики в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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21 марта в Жамбылской области местами ожидается ветер юго-западный, западный, 15-20 м/с, утром и днем порывы 23-28 м/с. Местами ожидается туман.

В Таразе днем 21 марта ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. Вероятность шторма 90-95%.


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Ключевые слова: Жамбылская область, Казгидромет,
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