12:00, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5
Туман и порывистый ветер ожидаются в Казахстане 19 – 21 ноября
Прогноз погоды по Казахстану на 19 - 21 ноября 2024 года распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает агентство Kazinform.
По информации синоптиков, на территорию Казахстана смещается очередной Северо-западный циклон, он принесет с собой осадки в виде дождя и снега, гололедные явления, в северной половине республики ожидаются метели. Лишь ближе к 21 ноября западные и северо-западные регионы республики окажутся в зоне обширного антициклона, который принесет погоду без осадков. По республике ожидаются туманы и порывистый ветер.
Резких изменений в температурном фоне не прогнозируется.
Ранее сообщалось, какая зима будет в Казахстане.