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    12:00, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Туман и порывистый ветер ожидаются в Казахстане 19 – 21 ноября

    Прогноз погоды по Казахстану на 19 - 21 ноября 2024 года распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает агентство Kazinform.

    метеоусловия, туман, погода
    Фото: freepik.com

    По информации синоптиков, на территорию Казахстана смещается очередной Северо-западный циклон, он принесет с собой осадки в виде дождя и снега, гололедные явления, в северной половине республики ожидаются метели. Лишь ближе к 21 ноября западные и северо-западные регионы республики окажутся в зоне обширного антициклона, который принесет погоду без осадков. По республике ожидаются туманы и порывистый ветер.

    Резких изменений в температурном фоне не прогнозируется.

    Ранее сообщалось, какая зима будет в Казахстане.

    Теги:
    Погода Регионы Казгидромет Зима
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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