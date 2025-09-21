Туман и грозы: штормовая погода ожидается в Астане и 13 областях

21 сентября в Астане ночью и утром ожидается туман.

Днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем — на севере, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане — чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области — чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. На западе, юге, востоке области — чрезвычайная пожарная опасность, на севере области — высокая пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ночью — гроза.

Днем на юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем на юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем на юге области порывы 15-18 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 1 градус. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере, центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге области Улытау ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-18 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. На севере, в центре области — пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на востоке, в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, западе Павлодарской области ожидается области туман. В Павлодаре — ночью и утром туман.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

Днем на западе, севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром в центре области — туман. Ветер северо-западный ночью на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юго-востоке области — чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ожидается ветер северо-западный ночью порывы 15 м/с.