Туман и гололед: в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ближайшие трое суток на большую часть Казахстана окажет влияние ложбина циклона из районов Белого моря. Пройдут осадки, в южной и восточной части в конце периода сильные. Ожидается на большей части страны усиление ветра. Местами туман, гололед и низовая метель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

8 ноября в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер южный, юго- западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с.

В Кокшетау днем ожидается ветер южный, юго-западный 15-20 м/с. Вероятность штормового предупреждения 85-90 %.

Утром и днем 8 ноября в Кызылординской области сохраняется ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с.

В Кызылорде днем 8 ноября ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-100 %.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер южный, юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с.

В Нур-Султане временами ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с. Вероятность штормового предупреждения 85-90 %.

08 ноября в Мангистауской области ожидается северо-западный ветер местами 15-20 м/с.

В Актау 08 ноября ожидается северо-западный ветер, порывы 18 м/с. Вероятность шторма 85-90%.

9 ноября в Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, местами 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Караганде 9 ноября ожидаются гололед, ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Жезказгане днем 9 ноября ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 70-75 %.

9 ноября в Северо-Казахстанской области ожидаются на большей части осадки (преимущественно снег). Местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Петропавловске 9 ноября ожидается гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 25 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

8 ноября в Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер днем северо-западный, западный, местами порывы 18 м/с.

В Актобе 8 ноября днем ожидается ветер северо-западный, западный, порывы 18 м/с. Вероятность шторма 75-80 %.