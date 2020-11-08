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Туман и гололед: в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

8 Ноября 2020 14:43
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Туман и гололед: в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ближайшие трое суток на большую часть Казахстана окажет влияние ложбина циклона из районов Белого моря. Пройдут осадки, в южной и восточной части в конце периода сильные. Ожидается на большей части страны усиление ветра. Местами туман, гололед и низовая метель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Утром и днем 8 ноября в Кызылординской области сохраняется ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с.

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08 ноября в Мангистауской области ожидается северо-западный ветер местами 15-20 м/с.

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В Актобе 8 ноября днем ожидается ветер северо-западный, западный, порывы 18 м/с. Вероятность шторма 75-80 %.


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#Казгидромет   #Погода  
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