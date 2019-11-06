Туман и гололед сохранятся в ряде регионов Казахстана 7 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Туман, гололед и ветер сохранятся в ряде регионов Казахстана 7 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане сохраняются туман, гололед. Ветер юго-западный, во второй половине дня ожидаются порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, местами 15-20, днем порывы 23 м/с.

В Кокшетау ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром в Костанайской области местами ожидаются туман. Ветер юго-западный ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 23 м/с.

В Костанае ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.