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Туман и гололед сохранятся в ряде регионов Казахстана 7 ноября
6 Ноября 2019 18:36
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Туман, гололед и ветер сохранятся в ряде регионов Казахстана 7 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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В Нур-Султане сохраняются туман, гололед. Ветер юго-западный, во второй половине дня ожидаются порывы 15-20 м/с.
В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, местами 15-20, днем порывы 23 м/с.
В Кокшетау ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.
Ночью и утром в Костанайской области местами ожидаются туман. Ветер юго-западный ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 23 м/с.
В Костанае ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.
Ключевые слова: Нур-Султан, Акмолинская область, Костанайская область, Погода,
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