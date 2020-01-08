Туман и гололед: штормовое предупреждение в трех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение на 9 января объявлено в Акмолинской, Костанайской и Кызылординской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, в Кызылординской области 9 января местами сохраняются туман, гололед. Вероятность шторма 95-100%.

В Костанайской области 9 января местами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.

В Акмолинской области также местами сохранится туман, вероятность шторма 85-90 %.