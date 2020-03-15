Туман и гололед: штормовое предупреждение объявили в трех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение на 16 марта объявлено в трех областях республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Акмолинской области 16 марта местами сохраняется туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, ночью местами 15-20 м/с. В городе Кокшетау 16 марта ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, ночью порывы 15 м/с. Вероятность шторма 85-90%. В городе Нур-Султан временами ожидается туман.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма 90-95%.

В Северо-Казахстанской области 16 марта местами туман, гололед. Ветер юго-западный ночью 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ночью 16 марта ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Мангистауской области местами ожидается ветер северный, северо-восточный 15-20 м/с.