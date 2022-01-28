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Туман и гололед прогнозируют в горах Алматы в выходные дни

28 Января 2022 21:19
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Туман и гололед прогнозируют в горах Алматы в выходные дни

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматы в выходные дни ожидается туман и гололед, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы, на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет», 29-30 января, в выходные дни в Заилийском Алатау (в горах Алматы) ожидается временами туман и гололед.

В ведомстве предупредили, что в случае объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков или сильном ветре прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды.

В ДЧС дали ряд рекомендаций:

- если вы уже в горах, быть внимательным и следить за изменением погодных условий;

- не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут;

- в рюкзаках должны быть теплые вещи, походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, лишним не будет и наличие навигаторов GPS;

- ни в коем случае не ходите в горы в одиночку;

- крайне важно максимально подробно информировать родных и близких о вашем горном маршруте и возможном местонахождении.

Напомним, 29 января атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды, в связи с чем на большей части РК пройдут осадки, ночью и утром в горных и предгорных районах юга страны сильные осадки (дождь, снег), ожидаются усиление ветра, метель, гололед.

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#Алматы   #Казгидромет   #Погода   #Природа  
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Автор:

Гульзат Сахова

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