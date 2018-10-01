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Туман и гололед прогнозируют в Астане в выходные
19 Октября 2018 19:30 115
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение распространено в столице, передает РГП «Казгидромет».
Новости по темеСнег ожидается в Казахстане 20-22 октября Неустойчивый характер погоды сохранится в Казахстане 19 октября
20 октября ночью и утром в Астане ожидается туман, гололед, 20-22 октября юго-западный ветер 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %
Ключевые слова: Казгидромет, Астана, Погода,
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