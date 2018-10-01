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Туман и гололед прогнозируют в Астане в выходные

19 Октября 2018 19:30 115
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Туман и гололед прогнозируют в Астане в выходные

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение распространено в столице, передает РГП «Казгидромет».

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Ключевые слова: Казгидромет, Астана, Погода,
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