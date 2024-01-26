Туман и гололед ожидаются в Казахстане 26 января

— Большая часть территории Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием южного циклона и атмосферных фронтов, в связи с чем сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, в горных и предгорных районах страны сильные осадки (дождь, снег), на севере страны сильный снег, — говорится в сообщении.