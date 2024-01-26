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    00:01, 26 Январь 2024 | GMT +6

    Туман и гололед ожидаются в Казахстане 26 января

    метель
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    РГП «Казгидромет» поделились прогнозом синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 26 января, передает агентство Kazinform.

    — Большая часть территории Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием южного циклона и атмосферных фронтов, в связи с чем сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, в горных и предгорных районах страны сильные осадки (дождь, снег), на севере страны сильный снег, — говорится в сообщении.

    По РК ожидаются туман, гололед, усиление ветра с метелью.

    Теги:
    Погода Казгидромет Гололед
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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