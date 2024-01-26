00:01, 26 Январь 2024 | GMT +6
Туман и гололед ожидаются в Казахстане 26 января
РГП «Казгидромет» поделились прогнозом синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 26 января, передает агентство Kazinform.
— Большая часть территории Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием южного циклона и атмосферных фронтов, в связи с чем сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, в горных и предгорных районах страны сильные осадки (дождь, снег), на севере страны сильный снег, — говорится в сообщении.
По РК ожидаются туман, гололед, усиление ветра с метелью.