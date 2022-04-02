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    03:10, 02 Апрель 2022 | GMT +6

    Туман и гололед ожидаются в Казахстане 2 апреля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По-прежнему большая часть РК 2 апреля будет находиться под влиянием отрога антициклона, с которым сохраняется погода без осадков. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Лишь на севере, крайнем северо-западе и в горных районах юга страны уходящий циклон будет оказывать свое влияние, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега.

    На севере Костанайской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем на западе, юге, в центре Мангыстауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей.

    На востоке, юге Актюбинской области ожидается туман, днем на северо-западе, юге усиление ветра 16 м/с.

    На севере Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, на западе области – туман, усиление ветра 15-20 м/с.

    На севере Акмолинской области ночью и утром ожидается гололед, на юго-западе, востоке – туман, на севере, западе области усиление ветра 15-20 м/с.

    В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра 17-22 м/с. Ночью на западе Восточно-Казахстанской области ожидается туман, ночью на юго-востоке усиление ветра 15-20 м/с.

    На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Ночью и утром на юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылсской области ожидается туман.

    На севере, юге Павлодарской, на западе Атырауской областей ожидается туман.

    Ранее штормовое предупреждение было объявлено в Нур-Султане и еще восьми регионах.Также синоптики прогнозировали потепление до 25 градусов на выходных в Казахстане.



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