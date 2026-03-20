Туман и гололед ожидаются в большинстве регионов Казахстана
В 14 областях, а также в Астане и Шымкенте объявили штормовое предупреждение на пятницу, 20 марта, передает Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Астана
20 марта ожидаются туман и гололёд.
Область Абай
20 марта на севере, юге и в центре ожидается туман.
Актюбинская область
20 марта ночью и утром на севере, востоке и юге ожидается туман.
Акмолинская область
20 марта ожидаются туман и гололёд.
Атырауская область
20 марта ночью и утром на севере ожидается туман. Днём на западе и юге — пыльная буря.
Восточно-Казахстанская область
20 марта ночью на севере ожидается гололёд. На севере, востоке и юге — туман.
Жамбылская область
20 марта днём в горных районах ожидаются дождь и гроза. На юге и в горах — туман. Ветер 15–20 м/с.
Западно-Казахстанская область
20 марта на западе, севере и востоке ожидаются туман и гололёд.
Карагандинская область
20 марта на западе, севере и востоке ожидается туман. Ночью и утром — гололедица.
Костанайская область
20 марта на западе, юге и востоке ожидается туман.
Мангистауская область
20 марта ночью и утром на юге и в центре ожидается туман. Днём ветер с порывами 15–18 м/с.
Павлодарская область
20 марта на юге и востоке ожидается туман. Ночью и утром — гололедица.
Северо-Казахстанская область
20 марта на западе, севере и юге ожидаются туман и гололёд. Днём ветер с порывами 15–20 м/с.
Туркестанская область
20 марта на юге и в горных районах ожидаются дождь и гроза. На севере и в горах — туман. Ветер 15–20 м/с.
Область Улытау
20 марта на севере и востоке ожидается туман.
Шымкент
20 марта временами ожидаются дождь и гроза. Ветер с порывами 15–20 м/с.