Туман и гололед ожидаются в большинстве регионов Казахстана

Астана

20 марта ожидаются туман и гололёд.

Область Абай

20 марта на севере, юге и в центре ожидается туман.

Актюбинская область

20 марта ночью и утром на севере, востоке и юге ожидается туман.

Акмолинская область

20 марта ожидаются туман и гололёд.

Атырауская область

20 марта ночью и утром на севере ожидается туман. Днём на западе и юге — пыльная буря.

Восточно-Казахстанская область

20 марта ночью на севере ожидается гололёд. На севере, востоке и юге — туман.

Жамбылская область

20 марта днём в горных районах ожидаются дождь и гроза. На юге и в горах — туман. Ветер 15–20 м/с.

Западно-Казахстанская область

20 марта на западе, севере и востоке ожидаются туман и гололёд.

Карагандинская область

20 марта на западе, севере и востоке ожидается туман. Ночью и утром — гололедица.

Костанайская область

20 марта на западе, юге и востоке ожидается туман.

Мангистауская область

20 марта ночью и утром на юге и в центре ожидается туман. Днём ветер с порывами 15–18 м/с.

Павлодарская область

20 марта на юге и востоке ожидается туман. Ночью и утром — гололедица.

Северо-Казахстанская область

20 марта на западе, севере и юге ожидаются туман и гололёд. Днём ветер с порывами 15–20 м/с.

Туркестанская область

20 марта на юге и в горных районах ожидаются дождь и гроза. На севере и в горах — туман. Ветер 15–20 м/с.

Область Улытау

20 марта на севере и востоке ожидается туман.

Шымкент

20 марта временами ожидаются дождь и гроза. Ветер с порывами 15–20 м/с.