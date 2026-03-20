    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:21, 19 Март 2026 | GMT +5

    Туман и гололед ожидаются в большинстве регионов Казахстана

    В 14 областях, а также в Астане и Шымкенте объявили штормовое предупреждение на пятницу, 20 марта, передает Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Фото: Kazinform

    Астана
    20 марта ожидаются туман и гололёд.

    Область Абай
    20 марта на севере, юге и в центре ожидается туман.

    Актюбинская область
    20 марта ночью и утром на севере, востоке и юге ожидается туман.

    Акмолинская область
    20 марта ожидаются туман и гололёд.

    Атырауская область
    20 марта ночью и утром на севере ожидается туман. Днём на западе и юге — пыльная буря.

    Восточно-Казахстанская область
    20 марта ночью на севере ожидается гололёд. На севере, востоке и юге — туман.

    Жамбылская область
    20 марта днём в горных районах ожидаются дождь и гроза. На юге и в горах — туман. Ветер 15–20 м/с.

    Западно-Казахстанская область
    20 марта на западе, севере и востоке ожидаются туман и гололёд.

    Карагандинская область
    20 марта на западе, севере и востоке ожидается туман. Ночью и утром — гололедица.

    Костанайская область
    20 марта на западе, юге и востоке ожидается туман.

    Мангистауская область
    20 марта ночью и утром на юге и в центре ожидается туман. Днём ветер с порывами 15–18 м/с.

    Павлодарская область
    20 марта на юге и востоке ожидается туман. Ночью и утром — гололедица.

    Северо-Казахстанская область
    20 марта на западе, севере и юге ожидаются туман и гололёд. Днём ветер с порывами 15–20 м/с.

    Туркестанская область
    20 марта на юге и в горных районах ожидаются дождь и гроза. На севере и в горах — туман. Ветер 15–20 м/с.

    Область Улытау
    20 марта на севере и востоке ожидается туман.

    Шымкент
    20 марта временами ожидаются дождь и гроза. Ветер с порывами 15–20 м/с.

    Жанара Мухамедиярова
