Туман и гололед ожидается в ряде областей РК 13 февраля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Туман и гололед ожидается в Казахстане 13 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Ночью и утром в Актюбинской области местами ожидается туман.
В Актобе ночью и утром ожидается туман.
В Акмолинской области на большей части ожидается снег. Местами ожидаются туман, метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 25 м/с.
В Кокшетау ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.
В Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный ночью местами 15-20 м/с.
13-14 февраля в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед. Днем 13 февраля ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20 м/с.
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