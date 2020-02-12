Туман и гололед ожидается в ряде областей РК 13 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Туман и гололед ожидается в Казахстане 13 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ночью и утром в Актюбинской области местами ожидается туман.

В Актобе ночью и утром ожидается туман.

В Акмолинской области на большей части ожидается снег. Местами ожидаются туман, метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 25 м/с.

В Кокшетау ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный ночью местами 15-20 м/с.

13-14 февраля в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед. Днем 13 февраля ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20 м/с.