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Туман и гололед – ДЧС обратился к алматинцам

18 Января 2022 13:55
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Туман и гололед – ДЧС обратился к алматинцам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – ДЧС города Алматы призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По прогнозу Казгидромета, в горах Алматы 19 января ожидается сильный туман.

В ДЧС напомнили, чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

- помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;

- переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

- будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);

- всегда смотрите перед собой под ноги;

- не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;

- помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.

Ранее сообщалось, что на большей части РК с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки преимущественно в виде снега.


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#Алматы   #Общество   #Погода   #ДЧС  
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Автор:

Гульзат Сахова

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