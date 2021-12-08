Туман и гололед: ДЧС обратился к алматинцам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- 9 декабря в Алматы ожидаются сильный туман и гололед. Департамент по чрезвычайным ситуациям города призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент по ЧС города Алматы на основании штормового предупреждения от 8 декабря информирует, что в горах Алматы 9 декабря ожидаются сильный снег, туман , гололед. Ветер северо-восточный, порывы ветра могут достигнуть 15-20 метров в секунду

В связи с неприятными погодными условиями, ДЧС города Алматы призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.

Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;

переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);

всегда смотрите перед собой под ноги;

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Казахстане ожидаются морозы до 35 градусов.

По прогнозу синоптиков, 9 декабря большая часть территории страны будет находиться под влиянием обширного антициклона, с которым сохранится погода без осадков, а также ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха ночью на севере, востоке и в центре Казахстана до 20-25, местами 30 мороза, 10 декабря на северо-востоке Восточно-Казахстанской области до 35 мороза.