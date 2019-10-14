-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 12:47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 05:05
-
-
вчера 03:00
-
-
-
-
вчера 00:03
-
12.10.2019 23:20
-
-
12.10.2019 21:31
-
12.10.2019 21:00
-
12.10.2019 20:35
-
12.10.2019 19:50
-
-
-
-
12.10.2019 17:40
-
-
12.10.2019 17:19
-
12.10.2019 17:00
-
12.10.2019 16:37
-
-
12.10.2019 15:56
-
-
-
-
12.10.2019 14:35
-
12.10.2019 14:30
-
-
-
-
12.10.2019 13:17
-
12.10.2019 13:05
-
12.10.2019 13:00
Туман и дожди - прогноз погоды в Казахстане на 14 октября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана 14 октября с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди, на юге с грозами, усилится ветер, на юго-западе с пыльной бурей. Местами по республике ожидается туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 25 м/с, местами - туман.
В Акмолинской области ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами – туман.
В Жамбылской области утром и днем ожидается усиление ветра местами 15-20, порывы 23-28 м/с, днем местами - гроза.
В Туркестанской, Кызылординской областях ожидаются местами гроза, усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области местами - шквал.
Днем в Мангистауской области местами ожидаются усиление ветра 17-22 м/с с пыльной бурей.
В Алматинской, Атырауской, ночью Западно-Казахстанской областях ожидается туман.
В Костанайской, Актюбинской, днем в Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области местами – туман.
В Карагандинской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром туман, днем гроза.
На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на севере Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
- О шторме предупредили жителей столицы и трех областей страны
- Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 13 октября
- Шторм ожидается в двух областях Казахстана
- Без осадков будет в Казахстане 13 октября
- Неустойчивый характер погоды прогнозируют в Казахстане в субботу
- Гроза, ветер, заморозки: штормовое предупреждение объявили в двух областях
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана