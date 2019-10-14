Туман и дожди - прогноз погоды в Казахстане на 14 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана 14 октября с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди, на юге с грозами, усилится ветер, на юго-западе с пыльной бурей. Местами по республике ожидается туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 25 м/с, местами - туман.

В Акмолинской области ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами – туман.

В Жамбылской области утром и днем ожидается усиление ветра местами 15-20, порывы 23-28 м/с, днем местами - гроза.

В Туркестанской, Кызылординской областях ожидаются местами гроза, усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области местами - шквал.

Днем в Мангистауской области местами ожидаются усиление ветра 17-22 м/с с пыльной бурей.

В Алматинской, Атырауской, ночью Западно-Казахстанской областях ожидается туман.

В Костанайской, Актюбинской, днем в Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области местами – туман.

В Карагандинской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром туман, днем гроза.

На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на севере Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.