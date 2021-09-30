Туман, гололед, ветер - штормовые предупреждения объявлены в пяти областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовые явления ожидаются 30 сентября в пяти регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На севере и востоке Карагандинской области н очью 30 сентября ожидается гололед. Ночью и утром на севере области туман. Ветер западный, северо-западный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

В северных районах Туркестанской области д нем 30 сентября ожидается ветер западный 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области д нем 30 сентября ожидается ветер северный, северо-западный 15-20 м/с.

На севере и юго-востокеобласти 30 сентября ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, северный днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром 30 сентября ожидаются туман, гололед.

30 сентября днем на востоке и в горных районах Алматинской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.