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    21:25, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Туман, гололед, ветер - штормовые предупреждения объявлены в пяти областях Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовые явления ожидаются 30 сентября в пяти регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На севере и востоке Карагандинской области н очью 30 сентября ожидается гололед. Ночью и утром на севере области туман. Ветер западный, северо-западный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

    В северных районах Туркестанской области д нем 30 сентября ожидается ветер западный 15-20 м/с.

    В центре Кызылординской области д нем 30 сентября ожидается ветер северный, северо-западный 15-20 м/с.

    На севере и юго-востоке Акмолинской области 30 сентября ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, северный днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром 30 сентября ожидаются туман, гололед.

    30 сентября днем на востоке и в горных районах Алматинской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.


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