Туман, гололед, усиление ветра - прогноз погоды в Казахстане на 18 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Погоду на большей части Казахстана 18 декабря будет определять глубокая ложбина циклона, и атмосферные фронты, связанные с ней, в связи с чем местами ожидаются осадки, на севере - снег. Лишь на северо-востоке и востоке республики под влиянием отрога Монгольского антициклона ожидается ясная погода без осадков. По республике местами сохраняются туман, гололед, усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, в Костанайской, днем Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, утром и днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области местами гололед.

В Карагандинской, Акмолинской областях местами ожидается туман, днем местами - низовая метель, в Карагандинской области местами - гололед.

В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях ночью и утром местами ожидается туман, в Восточно-Казахстанской области днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, днем в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23 м/с.