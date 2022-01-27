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Туман, гололед, сильный ветер - погода 28 января в Казахстане

27 Января 2022 15:33
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Туман, гололед, сильный ветер - погода 28 января в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 28 января 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

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«Атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части РК – пройдут осадки, днем в горных районах юга сильные осадки (дождь, снег), ожидаются усиление ветра, метель, гололед. И только в центре и на востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман», - говорится в сообщении «Казгидромета».

По прогнозам синоптиков, на западе, юге, востоке Мангистауской области ожидается гололед, на севере – туман, на западе, востоке – усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, севере Костанайской области ожидается низовая метель, на юге – туман.

Ночью на юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, утром и днем на западе, севере, в горных, предгорных районах усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман, в центре усиление ветра 15-20 м/с, во второй половине дня – гололед, метель.

На севере, в горных, предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, на северо-востоке усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с, днем на юго-западе, в горных районах – гололед.

На западе, юге Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, севере Западно-Казахстанской, севере, востоке, центре Атырауской, северо-востоке Актюбинской, западе Северо-Казахстанской, юге Павлодарской, севере, юге Восточно-Казахстанской, ночью и утром на юге Алматинской, западе Акмолинской областей ожидается туман.

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#Казгидромет   #Погода  
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