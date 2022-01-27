Туман, гололед, сильный ветер - погода 28 января в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 28 января 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

«Атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части РК – пройдут осадки, днем в горных районах юга сильные осадки (дождь, снег), ожидаются усиление ветра, метель, гололед. И только в центре и на востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман», - говорится в сообщении «Казгидромета».

По прогнозам синоптиков, на западе, юге, востоке Мангистауской области ожидается гололед, на севере – туман, на западе, востоке – усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, севере Костанайской области ожидается низовая метель, на юге – туман.

Ночью на юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, утром и днем на западе, севере, в горных, предгорных районах усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман, в центре усиление ветра 15-20 м/с, во второй половине дня – гололед, метель.

На севере, в горных, предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, на северо-востоке усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с, днем на юго-западе, в горных районах – гололед.

На западе, юге Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, севере Западно-Казахстанской, севере, востоке, центре Атырауской, северо-востоке Актюбинской, западе Северо-Казахстанской, юге Павлодарской, севере, юге Восточно-Казахстанской, ночью и утром на юге Алматинской, западе Акмолинской областей ожидается туман.