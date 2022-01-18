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Туман, гололед, сильный ветер - погода 19 января в Казахстане

18 Января 2022 23:17
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Туман, гололед, сильный ветер - погода 19 января в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 19 января 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

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«На большей части РК с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на юге республики ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Лишь северо-западные, северные регионы будут под влиянием отрога антициклона, с чем ожидается преимущественно погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра с низовой метелью, туман, гололед», - говорится в сообщении «Казгидромета».

На западе, севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман, гололед, на юге, западе, в горных и предгорных районах области усиление ветра 15-20, утром и днем порывы 23-28 м/с.

На юге, востоке Алматинской области ожидаются туман, гололед, на востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

В южной половине Акмолинской области ожидается туман.

На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман, на западе, северо-западе – гололед, днем на юго-западе области усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, севере Атырауской области ожидается туман, гололед.

Днем на северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед.

В центре и на востоке Актюбинской, на юге Северо-Казахстанской, на юге, западе, востоке Павлодарской, на северо-западе, юге Карагандинской областей ожидается туман.

На юго-западе, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, на дорогах гололедица, на юго-западе области усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, юго-западе, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

На севере и в центре Кызылординской области ожидается туман, в южной половине области - гололед, ночью в южной половине области усиление ветра 15-20 м/с.


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#Казгидромет   #Погода  
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