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Туман, гололед ожидается в Северо-Казахстанской области
19 Марта 2020 13:11
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Северо-Казахстанской области 20-21 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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В Северо-Казахстанской области 20-21 марта местами ожидается туман. 21 марта на большей части ожидаются осадки (дождь, снег). Местами гололед. 20 марта ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. 21 марта ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.
В Петропавловске 21 марта ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, туман. 20 марта ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. Также 21 марта ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.
Вероятность шторма 90-95 %.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Казгидромет, Погода,
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