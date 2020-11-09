Туман, гололед, осадки: шторм объявлен в восьми регионах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Северо-Казахстанской области 10 ноября ожидаются местами гололед, низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20, днем порывы 25 м/с.
В Петропавловске 10 ноября ожидается гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.
Вероятность шторма 90-95 %.
В Костанайской области 10 ноября местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер западный, местами 15-20 м/с.
В Костанае днем 10 ноября ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с.
Вероятность шторма 90-95%
В Восточно-Казахстанской области днем 10 ноября ожидаются местами сильные осадки (преимущественно снег). Местами туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, местами 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Усть-Каменогорске 10 ноября ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.
В Семее 10 ноября ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.
В Мангистауской области 10 ноября местами ожидается туман.
Вероятность шторма 85-90%.
В Западно-Казахстанской области 10 ноября местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами 15-20 м/с.
В Уральске 10 ноября ночью и утром ожидается туман.
Вероятность шторма 90-95%.
В Кызылординской области н очью и утром 10 ноября местами сохраняется ветер юго-западный, южный 15-20 м/с.
Вероятность шторма 90-100 %.
В Туркестанской области 10 ноября местами ожидаются туман, ветер юго- западный 15-20 м/с.
Вероятность шторма 90-95 %.
В Актюбинской области 10 ноября местами ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, местами 16 м/с.
Вероятность шторма 85-90 %.
- Из-за аномально теплой осени верба распустилась в Семее
- Осадки ожидаются в Казахстане 10 – 12 ноября
- О гололеде и метели предупредили жителей столицы и Акмолинской области
- Какими будут метеоусловия в городах Казахстана 9 ноября
- Метель, гололед, ветер: прогноз погоды на 9 ноября в Казахстане
- Туман и гололед: в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана