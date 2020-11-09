Туман, гололед, осадки: шторм объявлен в восьми регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Северо-Казахстанской области 10 ноября ожидаются местами гололед, низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Петропавловске 10 ноября ожидается гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.

В Костанайской области 10 ноября местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер западный, местами 15-20 м/с.

В Костанае днем 10 ноября ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95%

В Восточно-Казахстанской области днем 10 ноября ожидаются местами сильные осадки (преимущественно снег). Местами туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, местами 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Усть-Каменогорске 10 ноября ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Семее 10 ноября ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области 10 ноября местами ожидается туман.

Вероятность шторма 85-90%.

В Западно-Казахстанской области 10 ноября местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами 15-20 м/с.

В Уральске 10 ноября ночью и утром ожидается туман.

Вероятность шторма 90-95%.

В Кызылординской области н очью и утром 10 ноября местами сохраняется ветер юго-западный, южный 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-100 %.

В Туркестанской области 10 ноября местами ожидаются туман, ветер юго- западный 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.

В Актюбинской области 10 ноября местами ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, местами 16 м/с.

Вероятность шторма 85-90 %.







