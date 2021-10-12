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    00:17, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Туман, гололед, низовую метель и пыльную бурю прогнозируют 12 октября в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз важнейших явлений погоды на 12 октября дали синоптики «Казгидромета», передает МИА «Казинформ».

    «По-прежнему отрог антициклона будет сохранять свое влияние на западную половину республики, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков. На восточной территории РК под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки, на крайнем востоке ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юго-западе, севере, юго-востоке, востоке страны ожидается усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, на севере, востоке, в южной половине и центре страны туман, на севере – гололед, низовая метель», - говорится в сообщении.

    В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на севере, западе – гололед, низовая метель.

    В Акмолинской области ночью и утром на юго-востоке области ожидаются туман, гололед, утром и днем на севере области усиление ветра 15-20 м/с.

    В Восточно-Казахстанской области на севере, в центре, в Карагандинской области на севере и западе ожидается туман, на востоке и юго-востоке областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем в центре Кызылодинской, на юго-востоке Мангистауской, на юго-западе Атырауской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

    На востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

    На севере Алматинской области ожидается туман, на востоке – усиление ветра 15-20 м/с. Днем в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    Ночью на северо-востоке Костанайской области ожидается туман, ночью на юге, днем на севере Павлодарской области – гололед.


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