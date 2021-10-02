Туман, гололед, низовая метель - штормовые предупреждения на 2 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В шести регионах Казахстана 2 октября ожидаются штормовые явления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На западе Северо-Казахстанской области 2 октября ожидается туман. Ветер северо-западный днем на востоке области 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области 2 октября ожидается туман, гололед. В Караганде ночью 2 октября туман, гололед.

Ночью и утром на западе Акмолинской области 2 октября ожидается туман.

В Павлодарской области 2 октября ожидается ветер западный 15-20 м/с. В Павлодаре 2 октября ожидается ветер западный 15-20 м/с.

В северной половине Восточно-Казахстанской области 2 октября ожидается туман, гололед. Ветер западный с переходом на северо-западный северной половине области, порывы 15-20 м/с.

На севере, северо-востоке Костанайской области н очью и утром 2 октября ожидается туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный на севере, северо-востоке области 15-20 м/с.