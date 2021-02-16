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    00:11, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Туман, гололед, низовая метель ожидаются в шести регионах РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в шести областях страны 16 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    16 февраля в Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Днем 16 февраля ветер юго-западный, местами 15-20 м/с.

    16 февраля в Туркестанской области местами сохранится туман.

    16 февраля в Кызылординской области местами ожидается туман. В Кызылорде 16 февраля ожидается туман.

    16 февраля в Мангистауской области местами ожидается гололед. В Актау 16 февраля ночью и утром ожидается гололед.

    16 февраля в Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с.

    16 февраля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.



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