Туман, гололед, метель: штормовое предупреждение в четырех регионах и столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – РГП «Казгидромет» распространило штормовое предупреждение в ряде регионов страны, передает МИА «Казинформ».

По данным синоптиков, в Атырауской области 8-10 ноября местами ожидается туман. В городе Атырау 8 декабря – туман. Вероятность шторма 85-90%.

В Северо-Казахстанской области 8 ноября местами ожидаются гололед, низовая метель. Ветер западный с переходом на северный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске 8 ноября ожидается гололед, низовая метель. Ветер западный с переходом на северный 15-20, порывы 23-28 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Костанайской области 8 ноября местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с. В Костанае 8 ноября ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Акмолинской области 8 ноября местами ожидаются туман, гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Кокшетау утром и днем 8 ноября ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.

В столице республики, городе Нур-Султан, 8 ноября ожидаются гололед, ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.