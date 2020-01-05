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вчера 16:43
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Туман, гололед, метель – прогноз погоды в Казахстане на 5 января
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на территории Казахстана 5 января сохраняется неустойчивый характер погоды, на юге местами пройдут осадки, на севере и северо-западе республики – снег. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Акмолинской области ожидаются местами туман, гололед, ночью - низовая метель, ночью и утром усиление ветра 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, местами – туман.
В Костанайской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, в Костанайской области усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской области ожидаются местами туман, гололед, днем в районе Жаланашколя усиление ветра – 15-20 м/с.
В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской областях ожидаются местами туман, гололед, днем в Жамбылской области усиление ветра 15-20 м/с.
В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
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